Ferretti S.p.A., leader mondiale nel settore degli yacht e superyacht di lusso, annuncia la nomina di Olivier Faujour a Chief Marketing & New Business Development Officer, con decorrenza da gennaio 2027.

“Nel suo nuovo ruolo - si legge in una nota - Faujour guiderà le attività globali di marketing e sviluppo di nuovi business del Gruppo, con l’obiettivo di rafforzare i suoi sette brand iconici, conquistare nuove generazioni di armatori, migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti e accelerare una crescita internazionale sostenibile e redditizia. Manager internazionale dal profilo poliedrico, Faujour porta nel Gruppo Ferretti oltre 35 anni di esperienza maturata in diverse funzioni aziendali, dal marketing alle vendite, dallo sviluppo commerciale alle operations, fino alla direzione generale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi dirigenziali in Procter & Gamble, Danone e General Mills. In qualità di Global CEO di Yoplait, ha guidato un business con vendite retail pari a circa 5 miliardi di euro in 54 Paesi. Successivamente, ha diretto a livello globale la categoria Ice Cream & Yogurt di General Mills, che comprende marchi di fama internazionale come Häagen-Dazs e Yoplait. Più recentemente, in qualità di CEO di Alpange, iniziativa imprenditoriale nel segmento dell’ultra-lusso che unisce artigianalità, design e tecnologia, ha ulteriormente consolidato la propria esperienza nel posizionamento dei brand premium e nella creazione di esperienze esclusive per una clientela particolarmente esigente”.

Così Stassi Anastassov, Amministratore Delegato di Ferretti S.p.A.: “Siamo davvero felici di dare il benvenuto a Olivier nella famiglia Ferretti. Ciò che rende Olivier particolarmente prezioso è l’ampiezza della sua esperienza. Alle straordinarie competenze nella valorizzazione dei brand unisce una profonda conoscenza dei consumatori, una solida esperienza commerciale, una rigorosa disciplina operativa e una concreta capacità di far crescere persone e business. Il Gruppo Ferretti può contare su sette brand straordinari, un patrimonio di artigianalità italiana senza eguali e importanti opportunità di crescita sui mercati internazionali. La nostra ambizione è rendere i nostri brand ancora più desiderabili, offrire la migliore esperienza al mondo nel possedere e vivere uno yacht e conquistare nuove generazioni di clienti in ogni parte del mondo. Ho sempre creduto in due principi fondamentali: è il consumatore a comandare e sono le grandi persone a fare grandi le aziende. Olivier condivide pienamente questa visione e porta con sé la leadership, l’energia e la prospettiva trasversale necessarie per aiutare i nostri talenti e il nostro Gruppo a raggiungere nuovi traguardi. Sono davvero entusiasta di iniziare a lavorare con lui”.

Olivier Faujour ha commentato: “Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte del Gruppo Ferretti in un momento così importante del suo percorso di sviluppo. Poche aziende al mondo possono vantare una combinazione così straordinaria di brand prestigiosi, eccellenza artigianale italiana, design e innovazione. I più grandi brand del lusso non si limitano a creare prodotti eccezionali. Sanno suscitare desiderio, costruire legami emotivi duraturi e regalare esperienze indimenticabili. Non vedo l’ora di lavorare al fianco di Stassi e dei talentuosi team del Gruppo per valorizzare ulteriormente questo straordinario patrimonio, rafforzare il rapporto con i nostri clienti e sviluppare nuove opportunità di crescita in tutto il mondo. Da appassionato di vela e del mare, entrare nel Gruppo Ferretti ha per me anche un significato personale particolarmente profondo”.

Sulla base delle informazioni disponibili a Ferretti S.p.A., Olivier Faujour non detiene azioni Ferretti S.p.A..