Forlì. Ferretti, il socio cinese Weichai boccia l’offerta di Komarek

Nessun accordo in vista per il futuro di Ferretti. Ferretti International Holding (FIH), la società attraverso cui il gruppo cinese Weichai detiene la partecipazione di riferimento nel costruttore di yacht di lusso, ha rispedito al mittente l’offerta pubblica di acquisto parziale lanciata dal magnate ceco Karel Komarek tramite la sua Kkcg Maritime.

La posizione del colosso cinese è netta: “Non accetta, né ha alcuna intenzione di accettare tale offerta”, si legge in una nota diffusa dalla holding. Un rifiuto che sottolinea la natura “strategica e di lungo periodo” dell’investimento in Ferretti, confermando l’interesse del gruppo asiatico a mantenere saldamente la propria posizione nel gruppo italiano.

Ma non solo. Weichai guarda al futuro con ambizioni ancora più forti: FIH ha fatto sapere che, compatibilmente con le condizioni di mercato, continuerà a valutare la possibilità di aumentare ulteriormente la propria quota. E in vista della prossima assemblea ordinaria, il gruppo cinese ha già messo nel mirino il controllo del consiglio di amministrazione, con l’intenzione di nominare la maggioranza dei componenti.

Una mossa che rafforza il braccio di ferro con Komarek e che disegna scenari di possibile escalation nella governance del prestigioso marchio della nautica di lusso italiana.