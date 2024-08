Forlì, Ferretti Group rassicura i sindacati dopo il cambio di presidente

FORLI’. «Si è svolto oggi in video conferenza l’incontro richiesto da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil alla Ferretti group per avere notizie e informazioni rispetto al cambio di vertice aziendale. Difatti iI Consiglio di amministrazione, nella giornata di ieri, ha nominato il nuovo presidente: si tratta di Jiang Kui, ingegnere cinese di 60 anni, con un passato professionale con Kion Group, multinazionale specializzata in sistemi di movimentazione dei materiali, con quartier generale in Germania. Sostituisce Tan Xuguang, 63 anni, importante figura del colosso statale cinese Weichai, che da 12 anni aveva acquisito la maggioranza azionaria dell’azienda con il quartier generale in città. Nella riunione prevista con i sindacati, l’HR aziendale ha confermato dati e assetti societari stabili- spiegano le sigle in una nota unitaria- il nuovo presidente del CdA ha assicurato, all’atto del suo insediamento, la totale continuità del piano industriale e la politica di sviluppo della grande multinazionale». Inoltre Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil auspicano «il mantenimento dei confronti con l’azienda, storicamente presenti, per mantenere ed incrementare i risultati, raggiunti anche grazie alle persone, lavoratori e lavoratrici impiegate nei siti produttivi».