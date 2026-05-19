Forlì, Ferretti Group, rallentano ricavi e ordini. Il nuovo ad: «I fondamentali del business restano solidi»

FORLI’. Ferretti Group ha approvato le informazioni finanziarie periodiche consolidate non revisionate al 31 marzo 2026. I ricavi netti sono in rallentamento dell’8,0%. Così anche la raccolta ordini pari a 179,6 milioni a fronte dei 270 del primo trimestre 2025. Le cause? In una nota diffusa oggi il gruppo parla di raccolta ordini in rallentamento «principalmente a causa dell’incertezza globale determinata dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente».

«Il primo trimestre ha riflesso un contesto commerciale meno dinamico e una conversione degli ordini più lenta di quanto atteso in particolare sulla raccolta ordini», scrive Stassi Anastassov, da pochi giorni nuovo amministratore delegato. «Affrontiamo questa fase con realismo, disciplina e focalizzazione sull’esecuzione. La fiducia non va mai confusa con autocompiacimento. Allo stesso tempo, i fondamentali del business restano pienamente solidi. I nostri brand sono fortemente posizionati, i margini si confermano resilienti e la qualità e la visibilità del portafoglio ordini rappresentano una base operativa robusta su cui continuare a costruire. Oltre 400 milioni di euro di Net Backlog (il valore complessivo degli ordini in portafoglio di yacht non ancora consegnati al netto dei ridavi già contabilizzati, ndr) sono già attesi convertirsi in ricavi nel 2026, offrendo una visibilità significativa sull’evoluzione dell’esercizio. In questo contesto, non ci concentriamo su reazioni di breve termine, ma su disciplina esecutiva, eccellenza operativa e creazione di valore sostenibile nel lungo periodo. Ribadiamo la nostra piena fiducia nella solidità, nel posizionamento e nel potenziale di lungo termine dell’ecosistema del Gruppo Ferretti».

Il cda ha anche nominato l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi Tan Ning e il lead independent director Patrick Sun.