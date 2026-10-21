Forlì, fermati 5 giovanissimi fuori dal Famila: avevano anche passamontagna

Allarme baby gang e tensione a Forlì per le minacce di disordini diffuse sui social. I Carabinieri hanno intercettato e bloccato cinque giovanissimi, tra cui quattro minorenni e una 15enne già nota per recenti intemperie, nei pressi del supermercato Famila di via Costa. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno recuperato passamontagna nascosti sotto un’auto, oltre a un coltellino e a modiche quantità di sostanze stupefacenti. Per il maggiorenne del gruppo è scattato il foglio di via obbligatorio, misura al vaglio anche per i minori. Le autorità, che hanno già identificato gran parte dei promotori dei messaggi violenti nelle chat della presunta “Generazione Z”, proseguono con un’azione di prevenzione mirata per fermare ogni potenziale azione dimostrativa prima che possa concretizzarsi.