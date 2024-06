Forlì ferite dall’alluvione, ancora 118 famiglie fuori casa: “Restano molte criticità”

A più di un anno dall’alluvione sono diverse le criticità che i cittadini colpiti devono affrontare, ma soprattutto si contano ancora 118 famiglie fuori casa. «Le ragioni sono molteplici, tra queste anche il fatto che i danni subiti richiedono interventi importanti e costosi - spiega la presidente del Comitato unitario vittime del fango, Alessandra Bucchi -. A ciò si aggiunge anche la questione relativa allo smaltimento dei fanghi che, per diversi motivi, non sono ancora stati rimossi. Si richiede una procedura complessa in cui è necessario avvalersi di ditte specializzate, oltre che di apposite analisi sui fanghi, che implicano una spesa onerosa a carico dell’utente».

