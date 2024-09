Forlì, Fdi candida Pompignoli alle Regionali

Arriva la conferma, già nell’aria, della candidatura alle prossime elezioni regionali nelle fila di Fratelli d’Italia di Massimiliano Pompignoli.

“La lunga esperienza sul campo e le comprovate capacità di Pompignoli rappresentano un valore aggiunto per Fratelli d’Italia e un punto di riferimento importante per la comunità locale. La sua candidatura è garanzia di impegno, continuità e competenza al servizio di tutta la Romagna. Siamo molto felici e orgogliosi di averlo in squadra - dichiara l’onorevole. Alice Buonguerrieri - in lui ritroviamo quel senso di responsabilità e quella voglia di mettersi al servizio di cittadini e imprese che caratterizza l’impegno e la vocazione di Fratelli d’Italia.”

“In questi anni in Regione ho sempre messo al centro della mia attività e del mio impegno politico i cittadini e i loro bisogni - commenta Massimiliano Pompignoli -. Ringrazio tutto il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia per l’opportunità concessami, con questa candidatura, di proseguire lungo un percorso decennale al servizio di tutti cittadini della Romagna, sia quelli che si riconoscono nei miei ideali e nelle mie battaglie, che quelli che legittimamente la pensano diversamente. Con lo stesso spirito e rinnovato entusiasmo, affronterò questa nuova sfida”.