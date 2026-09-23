Forlì, farmacisti a confronto nella sede Corofar

Corofar (Cooperativa Romagnola Farmaceutici) è una storica realtà cooperativa di farmacisti nata a Forlì nel 1981. Da oltre quarant’anni, l’obiettivo della cooperativa è supportare le farmacie associate nella distribuzione di farmaci, parafarmaci e servizi evoluti. Con una rete che conta quasi 800 farmacie tra clienti e soci, Corofar si posiziona come partner strategico del territorio e punto di riferimento nella logistica del farmaco.