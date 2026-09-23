Forlì, farmacisti a confronto nella sede Corofar

Il comparto farmaceutico italiano è alla vigilia di una trasformazione radicale. Il 9 febbraio 2027 entrerà ufficialmente in vigore l’obbligo della serializzazione dei medicinali, una normativa europea che comporterà il definitivo superamento del tradizionale bollino adesivo (la fustella che il farmacista al banco della farmacia toglie da ogni confezione quando consegna un medicinale) a favore di un sistema di tracciabilità digitale avanzato. Per analizzare questo scenario, questa sera mercoledì 23 settembre alle 20 Corofar ospiterà, nella propria sede di Via Traiano Imperatore a Forlì, oltre 100 farmacisti partecipanti pronti a confrontarsi sulle sfide della transizione.