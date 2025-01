Forlì, fare impresa under 35: il 28 gennaio torna “Star-T Hub”

Martedì 28 gennaio dalle 18 alle 21.30, va in scena la seconda edizione di Star-T Hub l’evento annuale, a ingresso libero, del progetto HUB@FO promosso dal Comune di Forlì per sostenere i giovani che vogliono sviluppare la propria idea d’impresa, di associazione e in generale di sviluppo professionale autonomo. Appuntamento allo Spazio HUB in Corso della Repubblica 77.

Dopo 3 anni di attività, la community HUB@FO continua ad aggregare nuovi giovani con i loro progetti, con la mission di accompagnare i primi passi nel tirar fuori il proprio sogno dal cassetto, facilitando la messa in rete dei giovani con la rete dei servizi del territorio. Nell’arco del 2024 sono stati 38 i giovani (37% ragazze) rappresentativi di 19 progetti – di cui 8 individuali, 11 team e 3 neoimprese - con fabbisogni diversi. Le attività offerte loro da HUB@FO, a diversa intensità e sempre gratuite, spaziano dalla consulenza e coaching, le più gettonate, dalla formazione al networking con imprese e tra pari, fino al matching con partner/clienti/fornitori. I contenuti hanno riguardato principalmente: strategie sostenibili del modello di business, forme di pre-prototipazione, design thinking, social marketing, comunicazione e brand identity, pianificazione finanziaria.

L’evento STAR-T HUB 24-25, organizzato dallo staff giovani dell’HUB, ha l’obiettivo di raccontare alla città i risultati concreti raggiunti dai team giovani di 10 progetti d’impresa che, affiancati dai coach, sono cresciuti e si sono “trasformati” fruendo più attivamente delle attività formative e consulenziali di HUB@FO. Il racconto dei giovani si alterna a momenti ispirativi per fare interagire i team con il pubblico ed evidenziare l’impatto sociale, culturale, ambientale dei diversi progetti.

Quest’anno l’evento offre inoltre uno speciale valore aggiunto, presentando il ricco ecosistema locale a supporto dell’imprenditorialità giovanile sviluppato intorno alle politiche attive per l’impresa del Comune di Forlì, con le iniziative dell’Azienda speciale per l’innovazione CISE di Camera di Commercio della Romagna e del Laboratorio Aperto di Open Lab Srl presso ex-Santarelli. Sarà quindi l’occasione, per tutti i giovani interessati al fare impresa, di immaginare il proprio percorso tra i diversi servizi integrati della Rete locale e come potersene servire per realizzare i propri progetti e aspirazioni.

Animato dalla creatività dei giovani organizzatori, l’evento si apre con gli interventi di Paola Casara e Rossella Ibba, rispettivamente assessora e dirigente del Comune di Forlì, di Giulia Bubbolini per Cise e di Marta Pellegrino per Laboratorio Aperto.

Dopo l’affondo sui 10 team giovani ed i loro progetti, la serata prosegue con l’intensa testimonianza della campionessa paraolimpica Ana Maria Vitelaru che dialogherà con il pubblico sul senso della sfida, del saper imparare dal successo come dalla sconfitta e sulle profonde affinità tra l’esperienza dell’atleta e dell’imprenditore o imprenditrice.

La serata si conclude con il tradizionale matching tra i giovani sognatori e i partner esperti e imprese. Un momento informale e dinamico organizzato per offrire ai partecipanti un confronto stimolante sulle opportunità di crescita dei loro progetti.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto “HUB@FO dei giovani cammina: incontri opportunità” promosso dall’assessorato alle politiche giovanili e all’impresa del Comune di Forlì, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna e gestito, per l’ambito imprenditorialità giovanile, dal Comune di Forlì e dall’Agenzia di formazione Techne Forlì-Cesena, in collaborazione con oltre 25 Partner pubblici e privati tra i quali Associazioni di categoria e imprese del territorio, Camera di Commercio, Campus di Forlì, Centro per l’Impiego, Centri di aggregazione e Associazioni giovanili, Agenzia regionale Art-ER, Laboratorio Aperto Forlì, Enti di formazione.

Per informazioni rivolgersi ai facilitatori di HUB@FO, contattando Ilaria via instagram @hub.forli, via whatsapp 320 432 2934 oppure via email fermenti.fo@comune.forli.fc.it