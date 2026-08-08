Forlì, fanno sesso in pieno giorno in uno spazio pubblico in centro, interviene la Polizia Locale. L’assessore Bartolini: “Inaccettabile”

“Mi è stato inviato un video che riprende una coppia di cittadini nordafricani mentre compie espliciti atti sessuali in pieno giorno, nel centro storico, in uno spazio pubblico sotto abitazioni dove vivono famiglie e bambini”.

Lo denuncia in una nota Luca Bartolini, assessore a Forlì con delega alla sicurezza. “Ricevuta la segnalazione - continua l’assessore - ho immediatamente allertato la Polizia Locale, che è intervenuta in pochi minuti, ha identificato le due persone, le ha accompagnate al Comando per gli accertamenti e i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge. In questa vicenda si sono rivelati determinanti sia il senso civico del cittadino che mi ha trasmesso il video in tempo reale, consentendo un intervento immediato, sia il sistema di videosorveglianza cittadino. Forlì può oggi contare su ben 767 telecamere, il numero più alto di tutta la Romagna, uno strumento fondamentale per supportare il lavoro della Polizia Locale, ricostruire i fatti e meglio individuare con certezza i responsabili”.

Continua Bartolini: “Si tratta di un episodio gravissimo e inaccettabile. Forlì ha sempre accolto chi arriva nel nostro Paese per lavorare, integrarsi e rispettare le regole della convivenza civile. Ma non c’è spazio per chi pensa di poter vivere qui disprezzando le nostre leggi, il decoro pubblico e il rispetto dovuto alla comunità. Nel nostro Paese i diritti sono inscindibili dai doveri. Chi sceglie di vivere in Italia deve rispettarne le leggi, i valori, le famiglie, i bambini e gli spazi pubblici. Chi non è disposto a farlo dimostra di non avere compreso cosa significhi far parte di una comunità civile. Rivolgo infine un appello a tutti i cittadini: continuate a collaborare con noi. Se assistete a episodi di degrado, illegalità o comportamenti che offendono il vivere civile, segnalateli tempestivamente al Comando della Polizia Locale o alle Forze dell’ordine oppure, come avvenuto in questo caso, anche direttamente a me”.

“La collaborazione - conclude l’assessore - dei cittadini è fondamentale. Ogni segnalazione viene presa in considerazione e, quando ne ricorrono i presupposti, attiviamo immediatamente la Polizia Locale per le verifiche e gli interventi del caso. È un metodo di lavoro che, con la nostra gestione, continueremo a seguire, perché la sicurezza si tutela anche e soprattutto con la collaborazione tra cittadini e istituzioni”.