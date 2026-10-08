Forlì, “Famiglie al museo”: visite in costume alla Rocca di Ravaldino domenica 11 ottobre

Domenica 11 ottobre a Forlì, in occasione di Famu 2026 – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, la Rocca di Ravaldino sarà animata da suggestive visite in costume, per ritrovarsi insieme con tutta la famiglia e scoprire un luogo simbolo della storia e dell’arte della propria città, per imparare divertendosi ascoltando racconti e aneddoti e per crescere stando assieme ad altre famiglie.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura – Servizio Cultura Turismo – Unità Musei in collaborazione con “Immaginante”, gruppo di lavoro specializzato in attività di didattica museale, e le visite saranno condotte da Lisa Rodi.

L’attività, dedicata a famiglie con bambini, prevede una visita animata in costume alla Rocca di Ravaldino per incontrare Caterina Sforza, la “Leonessa di Romagna”, ascoltare le storie della sua vita e conoscere le sue ricette di bellezza, con percorso all’interno delle sale della rocca e lungo i camminamenti delle mura per ammirare dall’alto la Città di Forlì.

Il programma prevede due turni di visita, alle ore 10.30 e alle ore 16.30. Partecipazione gratuita con prenotazione consigliata e disponibilità fino a esaurimento posti.

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