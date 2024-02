Forlì, Fabrizio Ponti presidente diocesano di Azione Cattolica

Ieri monsignor Livio Corazza, Vescovo di Forlì-Bertinoro, accogliendo le indicazioni del Consiglio Diocesano dell’Associazione, ha nominato Fabrizio Ponti presidente diocesano dell’Azione Cattolica per il triennio 2024 - 2027.

Ponti, 52 anni, coniugato con Tania, tre figli (Giulia, Matteo e Chiara), insegna all’Università di Bologna in qualità di Professore ordinario di Propulsione aerospaziale e proviene dall’Associazione interparrocchiale di AC intitolata a “Debora Saporetti”, nata dall’unione delle associazioni di Cava, Villagrappa Castiglione e Villanova. In Azione Cattolica ha già ricoperto diverse responsabilità, in particolare dal 1995 al 1998 è stato vice-presidente diocesano per il Settore Giovani e lo scorso triennio, dal 2020 al 2024, è stato vice-presidente diocesano per il settore adulti. Per completare l’iter del rinnovo delle responsabilità associative, ora il Consiglio diocesano è chiamato

ad eleggere i vice-presidenti per il settore adulti ed il Settore Giovani, il responsabile ed il vice responsabile dell’Ac ragazzi, ed infine l’amministratore ed il segretario.