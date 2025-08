Forlì, Fabio Bianchetti: “Il mio gioco di ruolo per affrontare il bullismo”

Un gioco di ruolo per affrontare con i bambini dai 3 agli 11 anni, temi importanti come la discriminazione, il bullismo, la perdita e la gestione delle emozioni. È questo l’obiettivo di Eihwaz, pubblicazione del pedagogista forlivese Fabio Bianchetti, dedicato ai bimbi delle scuole primarie e dell’infanzia. «Nasce dalla convinzione che il gioco, in particolare quello simbolico, costituisca una risorsa fondamentale per lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo dell’infanzia - spiega l’autore -. Alla base di Eihwaz vi è l’idea che impersonare ruoli e muoversi all’interno di mondi immaginari possa facilitare l’apprendimento e la crescita».

Un approccio che viene da lontano. «Affonda le sue radici negli studi dello psicologo Jacob Levi Moreno, che nel 1934 introdusse il termine “roleplay” per descrivere un’attività in cui i partecipanti simulano ruoli diversi, interagendo tra loro e con l’ambiente in una dinamica di immedesimazione - prosegue -. Giocando a Eihwaz, i bambini interpretano personaggi immaginari e vivono esperienze coinvolgenti che non solo stimolano la fantasia e il divertimento, ma permettono anche di affrontare, in modo simbolico e protetto, situazioni significative per la crescita personale e sociale. Il gioco consente di trattare, con delicatezza e competenza pedagogica, temi importanti come la discriminazione, il bullismo, la perdita e la gestione delle emozioni. Eihwaz offre un ambiente narrativo sicuro, in cui il bambino può esplorare vissuti complessi senza sentirsi minacciato, sviluppando empatia, consapevolezza emotiva e capacità relazionali». L’esperienza ludica consente una rielaborazione più serena e profonda delle emozioni e il testo è già stato utilizzato all’interno di realtà educative. «Il manuale, illustrato con cura e sensibilità da Jacopo Maltoni, si propone come uno strumento pratico e accessibile per tutti coloro che svolgono ruoli educativi, sia in ambito professionale, dunque insegnanti, educatori, pedagogisti, sia nella sfera familiare e sociale da genitori, nonni, volontari. Eihwaz non è solo un gioco, ma una vera e propria esperienza educativa che integra narrazione, immaginazione e relazione”» Il manuale, in vendita esclusivamente su Amazon, è la quarta pubblicazione del 47enne forlivese che è ideatore del progetto “Giocaeducando”, nato per valorizzare il gioco, nelle sue forme simboliche, cooperative, narrative e strutturate, come risorsa educativa potente e trasformativa, in grado di sostenere lo sviluppo personale e la costruzione di relazioni significative.