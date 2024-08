Forlì, “Fabbrica Estate”: un successo da 4mila spettatori

Alla Fabbrica delle Candele un’altra stagione estiva di cultura, creatività e partecipazione e gli organizzatori in una nota si dichiarano molto soddisfatti.

“Grande successo di pubblico - si legge nella nota - alla Fabbrica delle Candele di Forlì anche per la rassegna estiva Fabbrica Estate 2024 - promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili - che dal 24 maggio sino al 30 luglio ha coinvolto tutti i presenti con un ricco programma di eventi culturali e artistici: circa 4.000 sono stati gli ingressi ai 33 eventi organizzati.

Se nei mesi di maggio e giugno la rassegna si è concentrata principalmente sulla restituzione dei progetti sviluppati durante l’anno, il mese di luglio ha visto protagonisti gli eventi delle rassegne “Arroccato nella Fabbrica” e “Autori in Fabbrica”.

Grande soddisfazione per il successo dell’edizione 2024 hanno espresso Paola Casara, assessora alle Politiche Giovanili, Stefano Benetti, dirigente del Comune e Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica.

“Il successo di Fabbrica Estate 2024 - ha dichiarato Paola Casara - rappresenta un incoraggiamento a continuare a investire sui giovani e sulla creatività giovanile, offrendo loro nuove opportunità di espressione e crescita, in ogni ambito di loro interesse. Da questo punto di vista, in questi anni la Fabbrica è cresciuta tantissimo. Per questo, un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria edizione di Fabbrica Estate e, più in generale, a tutti coloro che con noi hanno creduto nel progetto Fabbrica delle Candele. Ora proseguiamo con i prossimi appuntamenti a partire da settembre”.

Il riscontro decisamente positivo della rassegna - precisa Stefano Benetti - ribadisce che il connubio tra Fabbrica delle Candele inteso come spazio organizzato per l’aggregazione giovanile e un programma qualificato per la promozione e la diffusione della creatività giovanile funziona”.

“Fabbrica Estate - ha dichiarato Marco Viroli - si conferma un punto di riferimento per la creatività giovanile e un momento di arricchimento culturale per tutta la comunità forlivese”.