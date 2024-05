Forlì, Expo Elettronica: torna la fiera delle occasioni

Expo Elettronica, la Grande Fiera dell’Elettronica, ritorna con l’edizione ‘di primavera’ sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 alla Fiera di Forlì. Elettrotecnici, informatici e bricoleur in fiera cercano schede, ricambi e componenti per l’autocostruzione e la riparazione, i collezionisti vanno a caccia di device vintage e il pubblico non specializzato trova occasioni senza compromettere la qualità.

L’aumentata consapevolezza ambientale sta portando un numero crescente di consumatori a ripensare le proprie abitudini quotidiane, incluso l’acquisto di elettronica di consumo. In questo contesto, Expo Elettronica promuove attivamente la cultura della riparazione e del riuso, offrendo soluzioni sostenibili che riducono l’impatto ambientale legato all’obsolescenza precoce dei dispositivi elettronici, essenziale per un futuro più verde e consente un risparmio economico nell’acquisto dei device che può arrivare all’80%.

A questa edizione saranno presenti oltre cento espositori da tutta Italia, pronti a trasformare la Fiera di Forlì in un grandissimo temporary store, con migliaia di articoli, idee, prodotti e gadget.

La mostra mercato si divide idealmente in quattro macro settori. Informatica: pc, portatili, hardware, periferiche, device nuovi, surplus o ricondizionati e garantiti; Consumer: piccoli elettrodomestici, home entertainment, gadget, illuminazione led e basso consumo; Do It Yourself: componenti, domotica, schede, microcircuiti, home security, minuteria per la programmazione, l’autocostruzione e la riparazione; Vintage: Il mercatino dell’usato elettrico-elettronico con prodotti a cavallo fra analogico e primi bit. Radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, retrogaming, retrocomputing, collezionismo. Ingresso 5 euro valido per tutti i settori espositivi. Acquisto biglietti alla cassa nei giorni di svolgimento dell’evento.

