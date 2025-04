Forlì, “Expo Elettronica” in Fiera sabato 3 e domenica 4 maggio

Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025, torna alla Fiera di Forlì Expo Elettronica, una delle manifestazioni più longeve e apprezzate nel panorama delle fiere tech italiane. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano l’elettronica, l’informatica, il fai-da-te tecnologico e l’universo del vintage digitale. Ma soprattutto per chi ha l’occhio allenato a scovare occasioni: qui chi sa cercare, trova sempre l’affare giusto.

Con oltre 100 espositori da tutta Italia, ogni stand può nascondere un piccolo tesoro. La manifestazione valorizza l’acquisto consapevole e ragionato, con l’opportunità unica di vedere, toccare, provare e confrontare sul posto – un vantaggio concreto rispetto allo shopping online.

La mostra mercato si sviluppa in quattro macro-aree tematiche.

- Informatica: PC, notebook, hardware e periferiche – nuovo e ricondizionato.

- Consumer electronics: gadget, sistemi LED, piccoli elettrodomestici e domotica.

- Do It Yourself: per makers, smanettoni e hobbisti alla ricerca di componentistica e strumenti di riparazione.

- Vintage tech: radio d’epoca, apparecchi hi-fi, console e computer del passato.

Sostenibilità e risparmio

Expo Elettronica è aperta sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 dalle 9.00 alle 18.00. Biglietto d’ingresso: 5 euro, gratuito per i minori di 11 anni. Fiera di Forlì, via Punta di Ferro 1. Parcheggio auto gratuito.