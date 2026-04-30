Forlì, Expo Elettronica alla Fiera sabato 2 e domenica 3 maggio

Chi ha imparato l’elettronica smontando la radiolina del papà sa che certe cose non si dimenticano: l’odore della saldatura, il calore del saldatore a stilo, la soddisfazione di riportare in vita un apparecchio che tutti davano per spacciato. Quella scuola non si insegna più sui banchi, ma si ritrova — eccome — tra i corridoi di Expo Elettronica.

Sabato 2 e domenica 3 maggio la Fiera di Forlì apre le porte all’edizione primaverile della più grande mostra mercato di elettronica in Italia. Due giorni in cui il padiglione si trasforma in un territorio di caccia per chi sa cosa cercare: componenti anche rari, strumentazione da banco, valvole, condensatori, transistor, cavi, connettori e tutto ciò che serve per tenere in vita un impianto hi-fi vintage, rimettere in sesto un oscilloscopio degli anni Ottanta o completare un progetto che aspetta sul tavolo da troppo tempo.

Expo Elettronica apre i battenti sabato 2 e domenica 3 maggio dalle 9.00 alle 18.00 presso la Fiera di Forlì, in via Punta di Ferro 1. Il biglietto d’ingresso è di 5 euro, gratuito per i minori di 10 anni. Il parcheggio è gratuito.

Per informazioni: info@expoelettronica.it, WhatsApp 378 083 3799 www.expoelettronica.it.