Forlì, ex studenti dell’Itaer si ritrovano a scuola dopo 30 anni

Oltre 50 ex studenti over 50 delle classi dalla A alla G dell’Istituto tecnico Aeronautico di Forlì, diplomatisi agli inizi degli anni Novanta, si sono ritrovati per un fine settimana speciale all’insegna della memoria. Non un ritrovo “tradizionale” perchè gli studenti dell’Itaer “Baracca” spesso arrivano da diverse città italiane, non solo da Forlì. Ex compagni di scuola, molti dei quali non si vedevano da decenni, provenienti da città diverse, tra sorrisi e abbracci, hanno ricreato un’atmosfera che sapeva di “casa”, raccontandosi aneddoti che avevano il sapore di un vino pregiato: più invecchiavano, più si arricchivano di significato. È stato chiaro quanto forte sia rimasto il legame che li univa e quanto quei giorni passati insieme abbiano lasciato una traccia indelebile nei cuori. Un momento emozionante è stato quando, grazie alla disponibilità dell’istituto e di alcuni ex compagni ora impiegati nella scuola e professori in pensione, i partecipanti hanno avuto il privilegio di rientrare nei corridoi e nelle aule dove tutto era iniziato, riportando a galla forti emozioni. La stessa disposizione delle aule, le geometrie dei corridoi, ma anche i nuovi laboratori equipaggiati con tecnologie all’avanguardia come simulatori e computer. Un tuffo nel passato è stato accomodarsi sui banchi di fronte alla grande lavagna nera, e ancor più intenso è stato sentire il suono della campanella di fine lezione. Uno scorcio suggestivo è stato rivedere, in una vetrina, alcuni strumenti usati negli anni passati: oggi cimeli, ma un tempo fedeli compagni di studio, esercitazioni e di volo. Le conversazioni e i racconti mettevano in luce quanto quegli anni siano stati un proprio importante capitolo nella vita di ognuno, tanto che una ex alunna ha voluto raccontare quanto l’Itaer abbia rappresentato più di una semplice scuola nella sua vita: «Grazie alle persone incontrate e alle esperienze vissute, ha contribuito profondamente alla mia crescita personale, insegnandomi valori che mi guidano ancora oggi».

La serata si è conclusa in un’osteria di Forlì, una città che, se pur distante, nessuno ha mai dimenticato. Tra storie di gite scolastiche e di pomeriggi passati a studiare, ricordando le strade percorse, i luoghi di ritrovo, ma anche gli amori e le profonde amicizie che si erano formate, il locale si è riempito di felici risate e nostalgie insieme a quella complicità giovanile di 30 anni fa rimasta immutata nel tempo.

Un momento toccante è stato il ricordo di compagni e docenti che non ci sono più, commemorati con un pensiero carico di emozione, che ha suggellato il valore di ogni legame.