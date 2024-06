Forlì, ex scalo merci stazione: controlli anti-degrado in mezzo e brande e bivacchi e una denuncia

Nella prima mattinata di ieri, la Polizia, con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Forlì e del Posto Polfer di Forlì in sinergia con personale del Comando Compagnia Carabinieri di Forlì, ha effettuato un approfondito controllo all’interno della vasta area, in gran parte in disuso, dell’ex scalo merci della Stazione ferroviaria, di via Vespucci.

L’iniziativa del controllo in tale area nasce dalle numerose segnalazioni che vi indicavano la presenza di molte persone sbandate, tra questi anche spacciatori, che vi trovavano rifugio.

L’attività di controllo, messa in atto da una quindicina di operatori, ha verificato la presenza di numerosi segni di bivacco, brande e molteplici capi di abbigliamento e materiale vario in rovina, comprovante il recente passaggio di molteplici persone.

Nel corso del controllo veniva rintracciato un uomo, denunciato per invasione di terreni ed edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Al termine dei controlli, alla proprietà è stato chiesto di provvedere a rendere inaccessibili gli stabili.