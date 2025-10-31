Forlì, ex militare esposto a rischi ambientali vince il ricorso

Una vittoria significativa per i militari esposti a rischi ambientali e operativi durante le missioni all’estero. Con la sentenza 119/2025/M, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, ha accolto il ricorso presentato da un uomo residente nel Forlivese, oggi 50enne, ex caporal maggiore dell’Esercito Italiano (le cui generalità sono state omesse a tutela della privacy), riconoscendogli il diritto alla pensione privilegiata di 7ª categoria a decorrere dal 23 giugno 2014. L’uomo, in congedo dal 2000, aveva preso parte a due missioni internazionali cruciali: l’operazione di pace in Albania nel 1991 (dove operò come autista e meccanico in aree bombardate con proiettili contenenti uranio impoverito, come da mappe Nato) e la missione in Somalia tra il 1993 e il 1994, in pieno contesto bellico. Durante il servizio, il militare era stato esposto a nanoparticelle metalliche e residui tossici derivanti da esplosioni e combustione di materiali bellici, operando senza adeguate protezioni e in precarie condizioni igienico-sanitarie. Nel 2014 gli è stato diagnosticato un carcinoma della tonsilla destra. Nonostante l’Amministrazione della Difesa avesse inizialmente rigettato la domanda di pensione privilegiata, un’analisi successiva sul campione bioptico del ricorrente ha rivelato la presenza di nanoparticelle metalliche esogene (compatibili con quelle prodotte da materiale bellico esploso), riaprendo il caso. Il Ministero della Difesa e l’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) avevano chiesto il rigetto del ricorso. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere sfavorevole, sostenendo che non risultassero «fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica». Tuttavia, il giudice unico, consigliere Marco Catalano, ha ritenuto la domanda fondata basandosi sui principi stabiliti dal Consiglio di Stato in materia di “vittime del dovere” e patologie tumorali. Secondo tale giurisprudenza, per i militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle in missione «non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».

Non avendo l’Amministrazione fornito la prova contraria della mancata esposizione o di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia, la Corte ha concluso che l’esposizione a nanoparticelle metalliche in contesto bellico possa aver funto da concausa nello sviluppo del cancro.