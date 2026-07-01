Forlì, evade dal carcere e lo scoprono in pizzeria: prova a nascondersi dietro un frigo ma viene arrestato

Doveva essere in cella già da sabato sera, al termine del periodo di lavoro esterno di cui beneficiava. Invece ha preferito prolungare il fine settimana da evaso, finendo però per tradirsi da solo a causa di un violento travolgimento alcolico all’interno di un locale pubblico.
Un uomo di 40 anni, italiano, già detenuto presso la Casa Circondariale di Forlì, è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì 29 giugno dai Carabinieri. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti: evasione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.