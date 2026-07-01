Forlì, evade dal carcere e lo scoprono in pizzeria: prova a nascondersi dietro un frigo ma viene arrestato

Un uomo di 40 anni, italiano, già detenuto presso la Casa Circondariale di Forlì , è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì 29 giugno dai Carabinieri. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti: evasione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

La fuga del 40enne era iniziata sabato 27 giugno quando, allo scadere del beneficio lavorativo, non era rientrato al carcere. La nota di rintraccio si è incrociata lunedì pomeriggio con la segnalazione partita dai dipendenti di una pizzeria cittadina. Il personale del locale ha infatti allertato il 112 a causa della presenza di un cliente che stava creando disagi. All’arrivo delle pattuglie dell’Arma, la situazione è degenerata. L’evaso, riconosciuto dai militari che avevano ha tentato un bizzarro nascondiglio dietro a un frigorifero del locale. Alla richiesta di esibire i documenti ha risposto con un netto rifiuto.

In palese stato di alterazione per l’assunzione di alcol o stupefacenti il 40enne ha prima insultato e minacciato di morte i Carabinieri, per poi tentare la fuga a piedi. Ne è nata una colluttazione in cui l’uomo ha spintonato a più riprese i quattro militari, i quali sono comunque riusciti a immobilizzarlo. Al termine delle formalità di rito in caserma, il quarantenne è stato trasferito nuovamente nella Casa Circondariale di via della Rocca.