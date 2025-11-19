Forlì. Eurospin raddoppia e riqualifica l’incubatoio faentino

La società Eurospin Tirrenica Spa si prepara a ampliare il proprio punto vendita situato in via Grazia Deledda a Forlì. Questo è quanto emerso ieri pomeriggio in commissione consiliare. Ad annunciare l’opera è stato l’assessore all’Urbanistica, Luca Bartolini: «Quello presentato non è solo un ampliamento di un supermercato, ma si tratta di una vera e propria riqualificazione di un’area in cui insiste un edificio ormai fatiscente. Un intervento da parte di Eurospin comunque subordinato ad alcune condizioni che il Comune ha messo sul piatto. In particolare aumenterà la superficie fondiaria, ma allo stesso tempo la società dovrà realizzare alcuni interventi “green” e a favore dell’ambiente come, ad esempio, desigillare vecchi parcheggi pubblici per riconnetterli ad un area verde già esistente». Scendendo nel dettaglio, Eurospin, che solo qualche anno fa si è insediato in via Grazia Deledda, dovrà demolire il punto vendita attuale e allo stesso tempo buttare giù una porzione di incubatoio faentino che affaccia su viale dell’Appennino per realizzare il nuovo negozio. Il progetto prevede, in sostanza, un significativo aumento della superficie di vendita. Infatti, la superficie fondiaria passerà da più di 4mila mq a oltre 10mila mq. Allo stesso tempo verranno realizzati 162 posti auto (attualmente ne dispone di una settantina) e l’accesso anche da viale dell’Appennino, utilizzabile però solo da chi proviene da San Martino in Strada. Non solo, Eurospin ha accettato anche di realizzare sul tetto del supermercato un impianto fotovoltaico tale da rendere autonoma la struttura. I vantaggi del Comune? «Il recupero di una struttura fatiscente e degradata - prosegue Bartolini-, parcheggi pubblici a favore dei residenti e del quartiere, opere di mitigazione e una pista ciclabile, 2.559 mq di parco in più e la manutenzione delle aree pubbliche per 10 anni (circa 24.400 euro). A ciò si aggiungono anche 427.500 euro di contributi per la costruzione che il Municipio incasserà e 506mila euro di oneri di urbanizzazione». Sebbene le tempistiche non siano ancora state rese note in via ufficiale, l’intenzione a procedere da parte di Eurospin Tirrenica Spa è chiara.