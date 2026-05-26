Forlì, estate ricca alla Fabbrica delle candele

La Fabbrica delle Candele presenta un calendario estivo ricco di eventi, tra concerti, spettacoli teatrali e stand up comedy in occasione di “Fabbrica Estate 2026”, la sesta edizione della rassegna culturale promossa dall’Assessorato alle politiche giovanili di Forlì che verrà inaugurata questo venerdì alle 21.

«Quest’anno abbiamo diminuito gli appuntamenti, ma aumentato il livello qualitativo delle proposte» spiega l’assessora alle politiche per l’educazione e l’istruzione Paola Casara. «Ci siamo, inoltre, impegnati a non sovrapporre la nostra programmazione a quella della Rocca di Caterina Sforza e di Mercoledì in corso» aggiunge il coordinatore artistico della Fabbrica Marco Viroli. Collaborano al progetto 11 associazioni teatrali e altre realtà territoriali, tra cui Cosascuola Music Academy e Associazione “Ti racconto un segreto”.

Tra le novità spicca il ciclo “Stand-up Factory-Summer Comedy Night”, realizzato in collaborazione con Sala San Luigi, che porterà alla Fabbrica vari nomi della nuova comicità italiana come Monir Ghassem, Salvo Di Paola e Alessandro Ciacci, ampliando ulteriormente i linguaggi e il pubblico della rassegna.

In apertura venerdì alle 21 lo spettacolo “From demo to master”, sintesi di un progetto proposto da “Percorso Maestri 2025-2026” che ha coinvolto cinque giovani band emergenti del territorio in un percorso di produzione musicale guidato da Marco Sabiu. Sempre nell’ambito del “Percorso Maestri 2025-2026” troverà spazio venerdì 5 giugno anche “Finzioni”, spettacolo conclusivo del progetto “Connessioni Teatrali”, ideato e condotto da Federico Bellini, scritto dagli allievi del corso di drammaturgia ed interpretato dagli allievi del corso di recitazione.

Lunedì 15 giugno evento in onore di Caterina Rondelli, ex dirigente Ausl, figura profondamente legata alla Fabbrica delle Candele e protagonista di numerosi progetti culturali, artistici e sociali condivisi con il mondo giovanile e associativo della città.

Non mancheranno appuntamenti storici e identitari della rassegna come “Teatro Arroccato nella Fabbrica” di FO_Emozioni, giunto alla ventiduesima edizione. Il calendario di “Fabbrica Estate 2026” terminerà venerdì 17 luglio con la finale del concorso musicale “Timeless school contest 2026” che coinvolge 26 istituti nazionali e circa 18mila studenti.

Per visionare il programma completo consultare i profili Facebook @fabbricacandeleforli e Instagram @fabbricaforli.