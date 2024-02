Forlì. Esselunga, Confesercenti non molla: “Cantiere aperte vicino a una falda d’acqua”

Il supermercato Esselunga vedrà la luce, secondo i pronostici, nel 2025 in un’area all’incrocio di via Napoleone Bonaparte lungo la via Ravegnana. Attorno alla realizzazione della nuova superficie di vendita, però, sono state sollevate delle questioni da parte di Confesercenti che non ha esitato a depositare il ricorso al Tar. Il colosso di supermercati, infatti, costruirà un nuovo punto vendita a Forlì di 1.500 mq, meno rispetto a quanto si era prospettato quando Esselunga si sarebbe dovuta insediare tra le vie Balzella e Bertini ma di più rispetto al progetto iniziale previsto. «Qualche tempo fa abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti, dai quali è emerso un conteggio non corretto della superficie di vendita - spiega il direttore di Confesercenti Forlì, Giancarlo Corzani -. In pratica Esselunga ha a disposizione 170 mq in più rispetto al progetto. La questione è stata posta agli uffici tecnici del Comune sottoponendo loro quanto stabilito da una sentenza del Consiglio di Stato. Non avendo ricevuto un riscontro, è stato depositato il ricorso al Tar».

E’ partito, quindi, formalmente un lungo iter amministrativo e per il quale l’associazione di categoria forlivese non intende fare un passo indietro. «Siamo nella fase successiva - prosegue il direttore -, stiamo richiedendo la sospensiva delle autorizzazioni. Il Comune è stato informato del procedimento amministrativo e coinvolgeremo anche la Regione, in qualità di interprete autentica della normativa in questa materia. Andremo fino in fondo alla vicenda».

A destare preoccupazione anche il risultato di una perizia idrogeologica che ha rilevato una falda d’acqua a 1,5 metri dal terreno edificabile. «Quando è stata analizzata la pratica del primo progetto, la perizia ha fatto emergere tutto ciò - sottolinea Corzani -. Bisogna capire perchè si è autorizzato una costruzione simile e un tale sbancamento del terreno che sicuramente altererà l’assetto idrogeologico della zona. Qualche perplessità ce l’ho, è da verificare anche alla luce di quanto la città di Forlì ha vissuto nel maggio scorso». Nel frattempo, Esselunga ha organizzato un evento di recruiting che si terrà in città martedì e mercoledì. Le iscrizioni al “Job Day Forlì” si sono chiuse domenica 11 febbraio e i partecipanti iscritti sono 700 e di questi ne saranno assunti solamente un centinaio. Gli aspiranti lavoratori hanno compilato un modulo sulla pagina apposita del sito Esselunga e solo chi avrà dimostrato di avere i requisiti più in linea con i profili richiesti (quelli maggiormente ricercati sono l’allievo responsabile e l’addetto alla vendita e specialista di mestiere) sarà ricontattato e invitato all’evento dei prossimi giorni.