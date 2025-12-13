Forlì, espulsi 12 irregolari che alloggiavano in un casolare abbandonato

Operazione di contrasto all’immigrazione irregolare da parte della Polizia di Stato a Forlì che ha consentito di allontanare dal territorio nazionale 12 cittadini moldavi irregolari, rintracciati all’esito di un controllo mirato svolto dalla Questura.

I residenti della zona avevano segnalato un casolare abbandonato alla periferia di Forlì (quartiere Villanova) come possibile ritrovo irregolari, nonostante apparentemente disabitato.

I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile hanno effettuato un accesso all’interno del casolare ed hanno identificato numerosi stranieri. Alcuni hanno tentato la fuga ma sono stati prontamente bloccati. Si tratta di moldavi con un’età compresa tra i 20 e 40 anni, che si trovano a Forlì da diversi mesi, sottraendosi ai controlli, tutti irregolari sul territorio nazionale.

Il Questore ha emesso il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera aerea che è stato eseguito nella serata di ieri. Gli stranieri sono stati scortati all’aeroporto di Bologna e di Venezia ed hanno fatto rientro nel paese di provenienza.

Non potranno fare reingresso in Italia e nel territorio dell’area Schengen per i prossimi cinque anni.