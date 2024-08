Forlì, esposto del sindaco sulla falsa notizia di un tornado devastante in città

Il sindaco Gian Luca Zattini ha depositato nella giornata di martedì un esposto alla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Al centro della segnalazione la fake news sul tornado che avrebbe devastato la città di Forlì. Facciamo un passo indietro. Domenica pomeriggio una notizia non vera inizia a circolare in rete su Youtube: dal canale Meteo Italia live le immagini di un violento tornado iniziano a fare il giro del web generando preoccupazione e confusione tra i cittadini. Il quadro descritto da Meteo Italia live era a dir poco apocalittico. Infatti, si parla di “evento meteorologico drammatico” con “edifici ridotti a macerie” e “crisi senza precedenti”. «L’esposto ha la finalità di porre all’attenzione gli accadimenti inerenti alla fake news “Tornado devasta Forlì” pubblicata su Youtube da Meteo Italia live – si legge direttamente nel documento che porta la firma del primo cittadino – affinché possano essere eseguiti gli opportuni accertamenti e valutare, alla luce di quanto appurato, la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti».