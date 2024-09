Forlì, esercitazione degli esperti in Protezione civile FOTOGALLERY

Due giorni all’insegna di esercitazioni alla Fiera di Forlì per i Lares Italia, ovvero l’Unione nazionale laureati esperti in Protezione civile. Per loro si tratta di un ritorno dopo essere stati operativi sul campo durante l’emergenza alluvione nel maggio del 2023. Proprio a Forlì, infatti, si sono dati appuntamento per la convention nazionale “Field training: sinergia in azione”. «Ogni anno ci incontriamo per il nostro meating nazionale – spiega il presidente dei Lares Italia, Danilo Calabrese –, un momento di aggregazione che riunisce tutte le delegazioni regionali (sono 500 i soci in tutta Italia, ndr). L’obiettivo è creare un momento di restituzione del lavoro svolto e pensare alla programmazione futura. Abbiamo scelto Forlì perchè per noi ha rappresentato un momento importante nell’ultimo anno. Qui abbiamo supportato il coordinamento dell’emergenza durante l’alluvione del 2023». L’esercitazione dei Lares Italia ha previsto una serie di prove pratiche sul campo, a cura delle delegazioni delle sedi regionali di Lares Lazio e Lares Lombardia. «In via punta di Ferro, già area di ammassamento dei soccorritori, abbiamo dispiegato il comparto di volo aeromobili a pilotaggio remoto (droni, ndr) con i quali i nostri tecnici lavorano per fare ricognizione, ricerca e analisi degli scenari. In particolare ci avvaliamo anche di un drone matrice 300 da 9 chili e dotato delle migliori ottiche – prosegue il presidente –. Presenti anche i colleghi specializzati nella telemetria e che si occupano della valutazione speditiva delle aree di emergenza, cioè valutano se effettivamente il punto indicato è realmente fruibile in caso di emergenza».