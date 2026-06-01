Forlì, escursionista cade all’Acquacheta: soccorsa in elicottero e portata in ospedale

Nella giornata di oggi, lunedì 1 giugno, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forli-Cesena sono intervenute per il soccorso di una donna sul sentiero 407 nella zona dell’Acquacheta. L’infortunata, che ha riportato un trauma all’arto inferiore, e stata raggiunta via terra dal personale della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano, operante in sinergia con i tecnici del Soccorso Alpino. Una volta stabilizzata e messa in sicurezza, la donna e stata trasportata lungo il sentiero fino a una zona idonea e raggiungibile dai mezzi di soccorso aereo. Sul posto è successivamente giunta l’elimedica decollata da Ravenna per il successivo trasferimento dell’infortunata in ospedale.