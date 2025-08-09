Forlì, escursionista cade a Sn Paolo in Alpe: soccorso in elicottero

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spelologico è intervenuto per soccorrere un 43enne escursionista forlivese che ha riportato un trauma toracico nella zona di San Paolo in Alpe. Per l’evacuazione è stato ingaggiato EliRavenna che sul posto ha sbarcato tramite verricello l’equipe tecnico-sanitaria composta da T.E (CNSAS) e medico. Una squadra della monte Falco è giunta sul posto ed ha supportato le successive operazioni di recupero del paziente che è stato verricellato a bordo per essere trasportato all’ospedale di Cesena.