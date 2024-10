Forlì, esce di strada, si ribalta e l’auto prende fuoco. Automobilista riesce a mettersi in salvo

Nella serata di martedì 1 ottobre 2024, verso le ore 22.16, due squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, sono intervenute in via Monda nel comune di Forli per un incidente stradale. Giunti sul posto i soccorritori hanno operato per escludere la presenza di persone all’interno di una autovettura che in autonomia si era ribalta e in seguito incendiata. L’automobilista, fortunatamente era uscito in tempo dall’abitacolo. Sul posto anche il 118 e la Polizia locale. Per consentire le operazioni la strada è stata temporaneamente chiusa.