Forli, esce dal ristorante a Civitella e cade in un profondo canalone, soccorso un 76enne

Ritrovato dai tecnici della stazione monte Falco del Saer , il 76enne che in prima serata di sabato si era allontanato dal ristorante di Seguno, nel comune di Civitella di Romagna (Fc), sparendo nel nulla. L’uomo aveva imboccato un sentiero e non aveva più fatto rientro, facendo scattare le ricerche. Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna oltre agli operatori dell’ambulanza di Meldola e i vigili del fuoco.

Le operazioni di ricerca si sono concentrate in una zona boschiva dove il signore poteva essersi avventurato ed è stato ritrovato proprio lì: caduto in un canalone per una ventina di metri. Sul posto sono stati fatti calare con il cerricello da EliRavenna il Cnsas e l’equipaggio medico. Dopo essere stato visitato sul posto il paziente è stato stabilizzato prima di poterlo issare a bordo. I soccorritori hanno trasportato la barella fino a un punto idoneo al recupero tramite verricello, utilizzando tecniche alpinistiche. Nel frattempo altri operatori hanno provveduto a creare un varco tra le fronde degli alberi per consentire la calata del verricello e il recupero del paziente in sicurezza. L’uomo, che ha riportato politraumi, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Cesena per gli accertamenti e le cure del caso.