Forlì, esce dai domiciliari per andare a truffare un’anziana: arrestato dai Carabinieri

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri di Forlì hanno arrestato un uomo, ritenuto presunto responsabile dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per tentata truffa.

L’intervento è stato richiesto da una donna che, contattando il numero 112, aveva segnalato la presenza di un individuo dal comportamento sospetto. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno individuato e fermato l’uomo, il quale, durante il controllo, ha opposto resistenza e ha tentato di darsi alla fuga. Bloccato immediatamente, è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti.

L’uomo era evaso dagli arresti domiciliari e che, poco prima, aveva cercato di truffare un’anziana donna con il noto stratagemma della “truffa dell’incidente”. Secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe contattato la vittima per convincerla che il figlio fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e che, per evitarne l’arresto, fosse necessario versare immediatamente del denaro ad un falso avvocato incaricato della pratica legale.

Fortunatamente, la donna, insospettitasi, si è confrontata con la nuora e, insieme, hanno subito allertato i Carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata dell’uomo Su disposizione della Procura della Repubblica di Forlì, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza del locale Comando Compagnia Carabinieri, l’uomo è stato condotto il mattino seguente dinanzi al Giudice del Tribunale, il quale ha convalidato l’arresto e ripristinato gli arresti domiciliari.