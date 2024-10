Forlì. “Equilibri precari”, la magia del teatro al servizio del sociale. Emozioni e raccolta fondi

Danza, musica, comicità e tanto altro per una serata ricca di emozioni all’insegna della solidarietà. L’associazione “Un’altra storia Aps” organizza il 5 ottobre il Social benefit galà dal titolo “Equlibri precari”, serata che mira a raccogliere fondi, organizzata in collaborazione con Billover 3.0 di Roma e con il sostegno di Ascom Confcommercio Forlì e del loro Gruppo Giovani Imprenditori. Appuntamento sabato alle 21 al Teatro “Giovanni Testori” per sostenere la raccolta fondi per le attività e i progetti legati ai giovani e di responsabilità sociale sul territorio locale e nazionale. I progetti dell’associazione “Un’altra storia Aps” puntano a sensibilizzare, prevenire e proteggere i giovani e le persone più vulnerabili creando un ambiente sicuro e inclusivo per tutti. Tra i tanti progetti ricordiamo quello dello scorso anno, lanciato dopo l’alluvione, “Storie di Romagna” attraverso il quale l’associazione ha raccontato 18 storie di persone alluvionate a Forlì e le ha aiutate concretamente grazie ad una raccolta fondi alla quale hanno aderito in tantissimi. Durante l’evento di sabato sarà proiettato il cortometraggio intitolato “Un passo alla volta”, come momento finale della campagna di solidarietà, “Storie di Romagna”. Il cortometraggio verrà distribuito e mostrato in tutte le scuole con l’obiettivo di far riflettere, sia i giovani che la comunità, su come riuscire a trasformare anche i momenti più difficili in opportunità. «Da tre anni organizziamo un evento speciale a scopo benefico - spiega la presidente dell’associazione Valentina Vimari - quest’anno abbiamo deciso di cambiare formula con uno spettacolo, attraverso il quale raccontare il sociale con arte. Abbiamo scelto di realizzare l’evento con la collaborazione di Billover 3.0 di Roma, attraverso la regia e la conduzione dello spettacolo da parte di Michele Massimo Casula. Nella sua carriera ha danzato, recitato e presentato spettacoli ed eventi nazionali e internazionali. Casula è un “Regista delle emozioni”». La raccolta fondi servirà per l’organizzazione di iniziative a fini educativi, formativi e di orientamento professionale e di vita. «Abbiamo deciso di contribuire alla realizzazione di questo evento - afferma il presidente dei giovani imprenditori di Ascom, Nicola Biscaglia - perché come giovani imprenditori, abbiamo l’obbligo morale di essere di esempio a tutti gli studenti che si avvicinano al mondo del lavoro. E’ nostro dovere portare testimonianze ed esperienze per un confronto costruttivo con i ragazzi che si trovano nella condizione di scegliere se continuare il percorso scolastico oppure avviare un’attività». Il vicedirettore di Ascom Fabrizio Vimari aggiunge: «Fornire strumenti per favorire l’acquisizione delle competenze e rendere i giovani consapevoli delle Life skill è fondamentale».