Forlì, entra in una casa chiusa con i sigilli: denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Forlì, in particolare della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Forlì, San Martino in Strada e Modigliana, hanno effettuato mirati servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, denunciando quattro persone.

Denunciato un automobilista per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori superiori a 1,02 g/l. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e, il veicolo, affidato a persona di fiducia idonea alla guida;

Stesso destino per un giovane per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” poiché, sottoposto a controlli è stato trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni, rinvenuto sotto la sella dello scooter in uso e sottoposto a sequestro.

Denunciato anche un uomo per “violazione dei sigilli” poiché, previa rimozione dei sigilli, si introduceva all’interno di una abitazione - di proprietà di un’altra persona e sottoposta a sequestro preventivo – dove, in tarda serata, veniva segnalato e controllato dai carabinieri intervenuti.

Infine, denunciato un cittadino extracomunitario per “violazione della facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno” poiché controllato nottetempo nel centro cittadino risultava sprovvisto di qualsiasi documento di riconoscimento.