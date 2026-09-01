Forlì, entra al circolo per rubare, si nasconde dietro il banco del bar ma i Carabinieri lo scoprono: 22enne arrestato

La mattina di venerdì 28 agosto, i Carabinieri di Forlì, hanno arrestato un 22enne italiano, già noto per analoghe vicende penali, responsabile di “furto aggravato”.

Alle prime luci dell’alba i militari sono intervenuti d’urgenza in una via del centro a seguito di una segnalazione di un furto in atto presso un circolo privato, segnalato dall’addetto alla vigilanza privata e dal titolare del circolo. All’arrivo della pattuglia, i Carabinieri hanno effettuato un’ispezione approfondita dell’esercizio, individuando un giovane, immediatamente bloccato, nascosto all’interno di un’intercapedine ricavata tra il bancone del bar e una porta finestra. Dagli accertamenti successivi è emerso che il 22enne si era introdotto nella struttura dopo aver forzato e danneggiato la finestra del vano cucina e la zanzariera, asportando poi il denaro del fondo cassa nonché diverse bottiglie di birra, porzioni di dolci confezionate ed il mazzo di chiavi delle vetrine dei liquori (dove non era ancora riuscito ad arrivare), il tutto nascosto all’interno dello zaino in suo possesso. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario. Nel corso delle operazioni di perquisizione, il 22enne è stato trovato anche in possesso di alcuni grammi di hashish, per i quali verrà segnalato amministrativamente alla Prefettura di Forlì.

Al termine delle attività, il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di corso Mazzini in attesa del rito direttissimo. Nel corso della successiva udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto.