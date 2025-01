Forlì, emergenza affitti: solo il 12,5% degli immobili è disponibile

Nonostante la popolazione non cresca (Forlì conta 117.760 abitanti, numeri aggiornati al 31 dicembre 2024) e negli anni si sia costruito molto passando ad utilizzare 470,8 metri quadri per abitante a 488,6 in media per ogni cittadino, resta il problema della casa. Una vera e propria emergenza se si guardano i numeri. Sul mercato degli annunci immobiliari, infatti, se ne contano 3.397, di cui 3.386 per la vendita. Sono solo 551, invece, quelli per l’affitto e per lo più in centro storico. «In sostanza si parla di un indice complessivo di 33 annunci per mille abitanti – spiega l’ingegnere comunale Pietro Fiumana –. Non solo, solamente il 12,5% del patrimonio residenziale disponibile è messo in locazione. Il che significa, che il cittadino forlivese preferisce disfarsi di un bene che invece potrebbe essere messo a rendita affittandolo. Alla politica il compito di trovare un modo per alleggerire i proprietari che magari rinunciano a ristrutturazioni o lavori sui loro immobili a fronte di un costo elevato». Insomma, il problema dell’emergenza abitativa non trova molte risposte sul fronte del mercato privato, ne è la dimostrazione anche la difficoltà degli studenti universitari nel reperire alloggi. Non va meglio nemmeno sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica, nonostante i 1.722 alloggi Erp del Comune. «Sono numerosi i nuclei familiari in lista d’attesa, su 900 domande per un alloggio Erp circa 700 famiglie non hanno potuto accedere – dice l’architetto comunale Stefano Bazzocchi –. Numeri che si stanno confermando tuttora stando a quanto riportato dai colleghi dei servizi sociali. L’accesso, quindi, agli alloggi è limitato dalla insufficiente disponibilità nonostante gli sforzi per costruire nuovi immobili, come ad esempio i 28 alloggi in via dell’Autoparco». Una problematica complessa, quella dell’emergenza casa, che deve tenero conto anche delle nuove tendenze della popolazione forlivese. In tutto le famiglie sono 54.395 di cui il 40% (21.826) hanno un solo componente. Un dato, quest’ultimo, che è in crescita addirittura del 16% negli ultimi dieci anni, mentre le famiglie in generale sono cresciute solo del 3,3%. L’85% della popolazione forlivese vive oggi nell’area urbana, mentre il 28,5% della popolazione totale del cuore della città è straniera.