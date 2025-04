Forlì, Elly Schlein al presidio dei lavoratori della “Giuliani”

«Come Partito democratico continuiamo a batterci per un lavoro dignitoso, per un salario che protegga il potere d’acquisto. Poniamo la massima attenzione a tutte le vicende locali nelle quali i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sono a rischio, due esempi tra i più recenti sono quelli della “Giuliani Arredamenti” e della “Bakery” di Forlimpopoli».

A mettere l’accento sulle tematiche forlivesi in occasione del 1° maggio è il segretario dei dem, Enrico Monti. Oggi alle 14, al presidio di via Gramadora, dove i lavoratori della “Giuliani Arredamenti” sono in sciopero ormai da diversi giorni, è attesa la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein (si sposterà poi a Santa Maria Nuova Spallicci per sostenere la campagna elettorale della lista “Insieme per Bertinoro” e del candidato sindaco Filippo Scogli). «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Questo è sancito nell’articolo 4 della nostra Costituzione – conclude Monti –. In occasione del 1° maggio, una giornata di lotta, come Pd forlivese incontreremo le cittadine e cittadini, con le aperture dei Circoli, i banchetti nelle piazze e la tradizionale distribuzione del garofano. Inoltre, promuoviamo la partecipazione al referendum dell’8 e 9 giugno prossimi perchè attraverso il voto si può intervenire su norme importanti che riducono la ricattabilità nel mondo del lavoro».

