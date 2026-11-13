Forlì, Elly Schlein al festival dell’economia sociale VIDEO

Forlì
  • 13 novembre 2026
Elly Schlein e Maurizio Gardini
Elly Schlein e Maurizio Gardini

«Questa nostra terra ci ha insegnato, nei momenti più difficili della sua storia, che ci siamo rialzati più forti per un motivo, e cioè che il primo che si rialzava non partiva correndo, ma si girava indietro a tirare su con la mano quello che faceva più fatica a rialzarsi. Questo è il valore più grande che l’economia sociale ci porta in un mondo che si è rotto”. È a questa immagine che la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha affidato il valore dell’Economia sociale intervenendo ieri al secondo giorno dell’omonimo Festival.

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