Forlì, elezioni regionali, Elena Ugolini incontra il sindaco Gianluca Zattini: “Vorrei partire dalla gente”

Prove di dialogo nel centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. La candidata civica Elena Ugolini è arrivata a Forlì, qui è stata a colloquio per più di un’ora con il sindaco Gian Luca Zattini. Ad accogliere la preside del Liceo Malpighi ed ex sottosegretaria del Governo Monti anche il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e l’assessore Luca Bartolini, entrambi espressione di Fratelli d’Italia. “E’ stata una mattina importante per me, è il primo sindaco della nostra regione che incontro - dice la candidata alle prossime regionali - è fondamentale capire quali sono i bisogni, le domande e i problemi su cui intervenire per costruire un progetto sull’Emilia Romagna che dia respiro e futuro alle persone di questo territorio. Vorrei partire dalla gente, il cuore della democrazia sono le persone”.

La nota dopo l’incontro

Successivamente, Ugolini ha affidato a un comunicato stampa le sue riflessioni sull’incontro: “Forlì è l’esempio di come, dopo 49 anni di potere in mano alla sinistra, la città era stanca e bloccata, ma il cambio di colore politico grazie alla vittoria della proposta civica del sindaco Zattini ha permesso ai forlivesi di avere un nuovo orizzonte fatto di amministratori capaci, liberi e che non rispondono più alle logiche del sistema della sinistra. La Regione Emilia Romagna necessità proprio di questo: un cambio di passo, all’insegna della democrazia e della coprogettazione, quindi della costruzione dal basso delle soluzioni ai problemi da affrontare, senza guardare alla tessera che le persone hanno in tasca”. Ugolini ha poi aggiunto come “Zattini sia, non a caso, il primo sindaco della Regione che incontro. La sua esperienza di governo rappresenta un faro per il mio percorso civico elettorale. Tornerò presto a Forlì per incontrare residenti, commercianti e aziende”.

Tanti i temi trattati dalla candidata alla Presidenza della Regione Emilia Romagna e con il primo cittadino di Forlì. “Abbiamo parlato insieme al sindaco Zattini di numerosi temi cari ai cittadini emiliano-romagnoli, dal dissesto idrogeologico ad un sistema sanitario dove gli operatori e i professionisti sono stati abbandonati a loro stessi, passando per una necessaria nuova visione del mondo dell’agricoltura”.

Zattini: “Grande attenzione alla sanità”

“La sanità è un tema che va declinato con grande attenzione - ha sottolineato Zattini - dobbiamo ragionare sempre di più su un cambio di paradigma perché ci troviamo di fronte a un sistema in forte sofferenza e sotto pressione. Anche sul fronte della formazione c’è tanto lavoro da fare; abbiamo l’urgenza di costruire e rafforzare un’offerta educativa di qualità, che intrecci i bisogni del mondo del lavoro con quelli delle nostre famiglie. A cominciare dal settore agricolo, dove la mancanza di manodopera rischia di compromettere la tenuta delle produzioni locali e la sostenibilità delle colture, fortemente minacciate dall’abbandono massivo delle nuove generazioni e dal cambiamento climatico. L’alluvione del maggio 2023 ha sancito l’urgenza di riprogettare il futuro dei nostri territori, mettendo da parte ogni approccio ideologico. Dobbiamo essere capaci di mettere a terra politiche di prevenzione del rischio idrogeologico pratiche ed efficaci, che riconoscano l’importanza di chi si prende cura del territorio. Ecco perché alcune opere di ripristino dell’officiosità idraulica e messa in sicurezza del reticolo fluviale regionale, come la costruzione di nuove casse di espansione, non sono più procrastinabili. Su questo è necessario accelerare perché l’eccezionalità di alcuni eventi meteorologici del passato è diventata la normalità di oggi in tutta Italia.”

In conclusione, il sindaco Zattini ha parlato di un “incontro piacevole e importante, che ha arricchito entrambi. Forlì è una città dove si vive bene e dove sono sempre di più le persone che decidono di restare. È questo il modello di governo che ho voluto condividere con Elena Ugolini. Un modello inclusivo e fondato sull’ascolto, che mette al centro i cittadini e i loro bisogni.”