Forlì, elezioni regionali e disabili: tutto quello che c’è da sapere

Il Comune di Forlì ricorda che in occasione delle elezioni regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, il Servizio Ambulatoriale per il rilascio dei certificati agli elettori non deambulanti ed impediti fisicamente al voto che necessitano di accompagnatore, sarà effettuato presso la sede ambulatoriale di Igiene Pubblica in Via della Rocca N. 19, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica (tel. 0543/733585) anche nella giornata di lunedì 18 novembre 2024 dalle ore 08,30 alle ore 12,00 (previa prenotazione) e che il Servizio Ambulatoriale per il rilascio dei certificati verrà altresì effettuato presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni, Sede URP, Padiglione Morgagni, senza prenotazione, nella giornata di domenica 17 novembre 2024 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Gli elettori fisicamente impediti, muniti di tessera elettorale con l’annotazione del diritto al voto assistito ai sensi della legge 5-2-2003 n. 17, possono accedere al voto assistito con la semplice esibizione della tessera elettorale e di un documento di identità.