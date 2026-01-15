Forlì, Eleonora Benetti a 9 anni cantò l’inno alle Olimpiadi di Torino, ora da soprano sogna in grande: “Il teatro è il mio luogo ideale”

Dall’inno di Mameli cantato a 9 anni in mondovisione alla carriera di soprano con il sogno di cantare “Le nozze di Figaro” in un teatro famoso. L’amore per il canto Eleonora Benetti lo ha coltivato fin da piccolissima, ma il suo sogno è nato proprio da quelle Olimpiadi invernali del 2006, dove a soli 9 anni cantò l’inno di Mameli davanti a tutto il mondo. Oggi, vent’anni dopo, in un 2026 che vedrà di nuovo le Olimpiadi invernali in Piemonte a febbraio, Eleonora è una giovane donna che non ha più l’ingenuità di quella bimba ma che non ha mai perso l’amore per il canto e per la musica. E che ancora conserva con emozione quel ricordo nel cuore.