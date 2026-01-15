Forlì, Eleonora Benetti a 9 anni cantò l’inno alle Olimpiadi di Torino, ora da soprano sogna in grande: “Il teatro è il mio luogo ideale”

Dall’inno di Mameli cantato a 9 anni in mondovisione alla carriera di soprano con il sogno di cantare “Le nozze di Figaro” in un teatro famoso. L’amore per il canto Eleonora Benetti lo ha coltivato fin da piccolissima, ma il suo sogno è nato proprio da quelle Olimpiadi invernali del 2006, dove a soli 9 anni cantò l’inno di Mameli davanti a tutto il mondo. Oggi, vent’anni dopo, in un 2026 che vedrà di nuovo le Olimpiadi invernali in Piemonte a febbraio, Eleonora è una giovane donna che non ha più l’ingenuità di quella bimba ma che non ha mai perso l’amore per il canto e per la musica. E che ancora conserva con emozione quel ricordo nel cuore.

«Nel 2006 il compositore che segui la cerimonia di apertura di Torino, Michele Centonze, cercava un bambino per cantare l’inno d’Italia durante l’alzabandiera – ricorda Eleonora –. In quel periodo Centonze abitava a Forlì e si rivolse al Coro città di Forlì, dove io cantavo. Feci il provino e mi presero, dopo è stato tutto molto semplice e spontaneo. E’ un ricordo indelebile, è stata un’occasione incredibile, potersi esibire in un evento così importante e particolare per lo sport e per la società. A 9 anni capisci che stai vivendo una cosa molto importante – prosegue Benetti – però hai quell’ingenuità e spontaneità, che ti permette di fare un qualcosa di importante senza sentire pressioni. Sapevo che dovevo fare molto bene, però non avevo paura di sbagliare e l’ho vissuta in modo molto positivo. In quell’occasione sono riuscita a incontrare Roberto Bolle, il mio idolo, anche lui era lì per esibirsi all’inaugurazione delle Olimpiadi. L’ho conosciuto durante una sua prova, è stato gentilissimo e molto carino».

La notorietà per la bimba prodigio del canto non si fermò a Torino. «Subito dopo le Olimpiadi ho partecipato a diversi eventi, mi hanno chiamato molti dell’Arma e dell’Esercito a cantare l’inno d’Italia. Sempre nel 2006 a settembre andai al Quirinale a cantare per l’apertura dell’anno scolastico davanti al presidente Giorgio Napolitano».