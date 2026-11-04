Forlì, Electrolux: raggiunta un’ipotesi di accordo, ecco i dettagli

”Esprimiamo grande soddisfazione - sottolinea la Uilm - per l’intesa raggiunta questa notte a tutela dei siti produttivi italiani e, in particolare, dello stabilimento di Forlì, dove sono state salvaguardate le funzioni e le competenze di uffici e staff e in cui verranno mantenute 7 linee elettriche di forni e 1 a gas, nonchè 3 linee dei piani cottura + 2 per piani cottura di altissima gamma. Sarà ora fondamentale mantenere alta la guardia e monitorare con attenzione affinché l’accordo trovi piena ed effettiva attuazione e non resti soltanto sulla carta. Valutiamo positivamente anche il richiamo al mantenimento di un numero sufficiente di postazioni per lavoratori con ridotte capacità. Molto positivo anche il piano di incentivazione all’esodo basato sul criterio della non opposizione, con importi fino a 95.000 euro: un paracadute economico importante per accompagnare i lavoratori in una scelta consapevole e complessa, riducendo le ansie legate all’attuale fase di crisi del comparto metalmeccanico forlivese. Nel complesso l’accordo si dimostra soddisfacente poiché coniuga la tutela delle missioni produttive e delle professionalità con un solido sostegno economico per chi sceglierà di uscire”.