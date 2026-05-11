Forlì. Electrolux annuncia 1.700 esuberi, circa 400 a Forlì

Electrolux annuncia 1.700 esuberi, circa 400 nello stabilimento di Forlì. Ne dà notizia la Fiom Cgil che annuncia per domani un presidio dalle 5,30 davanti ai cancelli e un’assemblea in sciopero alle 8.
“Nel corso del Coordinamento nazionale Electrolux tenutosi a Mestre - comunica la FIOM CGIL Forlì Cesena -, l’azienda ha presentato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi e circa 1.700 esuberi complessivi in Italia, pari a quasi il 40% degli attuali occupati del gruppo nel nostro Paese.
Per quanto riguarda il nostro territorio, la FIOM CGIL di Forlì Cesena ci ha comunicato che sarebbero almeno 400 gli esuberi previsti nello stabilimento Electrolux di Forlì.
Il Coordinamento nazionale FIM FIOM UILM ha dichiarato lo stato di agitazione permanente e proclamato 8 ore di sciopero nazionale, da articolare nei diversi stabilimenti.
Per domani, martedì 12 maggio, è previsto: presidio ai cancelli Electrolux di Forlì dalle ore 5.30; assemblea in sciopero alle ore 8.00”.