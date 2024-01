Forlì. Electrolux, 108 esuberi, incentivi per le uscite

Dei 373 esuberi conteggiati da Electrolux negli stabilimenti italiani, 108 riguardano Forlì. Per questi lavoratori, l’azienda ha dato disponibilità ad escludere licenziamenti coatti prediligendo invece la strada di uscite volontarie attraverso incentivi.

«Nell’incontro tenutosi oggi (ieri per chi legge ndr) a Venezia Mestre, Electrolux ha chiarito le ricadute occupazionali in Italia del nuovo piano industriale di riorganizzazione in atto - affermano in una nota congiunta Fim, Fiom, Uilm nazionali - . A Porcia e a Forlì, dove è in corso il contratto di solidarietà, abbiamo un esubero fra gli operai rispettivamente di 95 e di 70 persone: la maggior parte delle eccedenze deriva dal calo dei volumi, mentre circa una decina dal nuovo piano di riorganizzazione».

Fra gli impiegati, invece, sono 38 gli esuberi per quanto riguarda Forlì.

«Electrolux ha dato la disponibilità a escludere i licenziamenti coatti e a gestire le suddette eccedenze attraverso accordi di uscite incentivate e subordinate al criterio della non opposizione individuale, quindi quelle che comunemente vengono dette uscite volontarie - continuano le sigle sindacali -. Tuttavia come sindacato abbiamo avanzato alcune richieste per cui attendiamo risposte». Tra queste, l’eliminazione della obbligatorietà dell’uscita per chi può agganciare la pensione, l’introduzione del part time volontario e della ricollocazione interna come strumenti alternativi di gestione degli esuberi, la revisione in meglio degli incentivi vigenti con una voce aggiuntiva per chi opta per l’uscita in tempi brevi.

«Confidiamo che le questioni da noi poste possano ricevere risposta positiva già al prossimo incontro del 5 febbraio. In ogni caso diventa sempre più evidente la necessità di aprire un tavolo del settore degli elettrodomestici con il Governo, per salvaguardare la sopravvivenza stessa di un comparto votato alle esportazioni ma oggi in estrema difficoltà a causa sia della contrazione di mercato sia degli incrementi dei costi» concludono Fim, Fiom, Uilm.