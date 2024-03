Forlì, “Educati alla guerra”: sabato 9 marzo inaugura la mostra

Sabato 9 marzo alle ore 16, presso il Sacrario dei Caduti - Ex Chiesa Sant'Antonio Vecchio a Forlì, Corso Diaz 95, sarà inaugurata la Mostra “Educati alla Guerra. Nazionalizzazione e militarizzazione dell'infanzia nella prima metà del Novecento”. Nell'occasione Gianluca Gabrielli, dottore di ricerca in History of education all’Università di Macerata nonché autore della Mostra, svolgerà una visita guidata, per illustrare come essa costituisca una sorta di viaggio nell’infanzia del primo Novecento, l’età del ferro e del fuoco, e rappresenti un contributo a capire come la guerra, la morte eroica, il virilismo, l’esaltazione della divisa e delle armi divennero pane quotidiano per l’infanzia italiana.

Avvalendosi di un ricco apparato iconografico distribuito su 21 pannelli in polipropilene a colori delle dimensioni di cm 90 x 194, la Mostra si confronta con numerosi interrogativi storici e pedagogici che tagliano verticalmente tutta la prima metà del Novecento: come si stava in classe durante la guerra di conquista della Libia? Cosa si leggeva sui giornalini durante la Grande Guerra? Come riuscì il fascismo a mettere in divisa la gioventù italiana? Come venne spiegata a scuola e in piazza la guerra d’Etiopia? Quando la “cultura militare” divenne materia scolastica? Uno dei suoi approdi è la constatazione che in Italia tale percorso di nazionalizzazione e militarizzazione dell’infanzia fu sicuramente il più continuo e intenso di tutta Europa.

Per saperne di più: https://www.proformamemoria.it/2020/02/12/educati-alla-guerra-nazionalizzazione-e-militarizzazione-dellinfanzia-nella-prima-meta-del-900/

