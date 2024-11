Forlì, “Educare alla democrazia”: giovedì 28 novembre incontro pubblico su Don Francesco Ricci

Giovedì 28 novembre, alle ore 21, la Sala del Consiglio Comunale di Forlì ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Educare alla democrazia. Don Francesco Ricci da Forlì alla Polonia”. L’iniziativa è organizzata nell’ambito delle riflessioni collegate al 35° anniversario della Caduta del Muro di Berlino per riflettere sulla storia europea, sulla costruzione dei percorsi di democrazia, sul valore della libertà.

Sacerdote forlivese, discepolo di Monsignor Giuseppe Prati “Don Pippo” e animatore insieme a Don Luigi Giussani di Gioventù Studentesca e di Comunione e Liberazione, Don Francesco Ricci ha lasciato un grande esempio come educatore, missionario, giornalista, uomo di cultura e punto di riferimento dell’associazionismo cattolico e giovanile. Nella sua opera, Don Francesco Ricci dedicò anche particolare impegno all’approfondimento delle condizioni di vita, sociali e politiche dei Paesi dell’Europa Centro Orientale fondando a Forlì “Cseo” (“Centro Studi Europa Orientale”) che puntava proprio ad approfondire la conoscenza dei Paesi “oltre cortina”.

Un legame fortissimo lo ha unito al popolo polacco e per questa ragione gli è stata tributata, in forma postuma, una delle massime onorificenza dello Stato, la Croce di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica di Polonia, con la seguente motivazione: “Per i meriti eccezionali nel promuovere la cultura polacca e per l’attività a favore della trasformazione democratica in Polonia”. La cerimonia di consegna è avvenuta nei mesi scorsi a Roma. Ora, con l’evento di giovedì 28 novembre, si condividono con la Città valori e motivazioni del prestigioso riconoscimento.

L’incontro, organizzato da Comune di Forlì e Centro Culturale Don Francesco Ricci, sarà aperto dal saluto del vicesindaco Vincenzo Bongiorno e proporrà un confronto tra studiosi e persone che hanno condiviso con lui percorsi di impegno sociale, culturale e di fede. Interverranno Rodolfo Casadei, Agnese Pesenti, Marco Ferrini e Alessandro Rondoni. Presenzia l’Ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede Adam Kwiatkowski. Modera Franco Palmieri. Ingresso libero. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.