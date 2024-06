Forlì, ecco le deleghe della giunta Zattini

Assegnate le deleghe della giunta Zattini bis. Il sindaco si è tenuto per sé le deleghe alla sanità, Protezione civile, comunicazione, rapporti istituzionali e rapporti con la Fondazione e, infine, vigilanza sulle politiche e sulle azioni per la ricostruzione del post alluvione (rapporti con commissario straordinario e con le istituzioni competenti). Vicesindaco è Vincenzo Bongiorno (Fratelli d’Italia) e a lui sono state affidate cultura (molto desiderata da Paola Casara ndr), partecipazione e quartieri, politiche per la famiglia e la delega identità del territorio-ripensare il centro storico. Proprio il centro storico è stato “spacchettato” su più persone “ per ripensare la città e dare il segno di un progetto di comunità”, sottolinea Zattini. Per Fdi entrano Luca Bartolini, a cui il sindaco ha affidato rigenerazione urbana, edilizia privata, grandi opere (ex Eridania e ex Ripa verosimilmente), sicurezza urbana e Polizia locale, e Emanuela Bassi a cui spettano le deleghe Pnrr e politiche agricole. Per la new entry de La Civica, Kevin Bravi, ci sono sport, politiche del lavoro e turismo. A Paola Casara vengono confermate istruzione, scuola, politiche giovani con l’aggiunta di Università e aerospazio, oltre che le imprese. Alla Lega con Andrea Cintorino toccano grandi eventi per la città, piano strategico, mercati e fieri e pari opportunità. Per Forza Italia viene confermato Giuseppe Petetta con le deleghe a mobilità, ambiente e benessere animale. Infine, stessi ambiti del mandato precedente per il fedelissimo del sindaco Vittorio Cicognani, ovvero bilancio e lavori pubblici, mentre per Angelica Sansavini ci sono il welfare, le politiche sociali e le politiche per la casa.