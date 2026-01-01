Forlì, ecco la festa di Capodanno FOTOGALLERY

Musica e divertimento l’ultima notte dell’anno anche a Forlì con l’energia e il divertimento del famoso speaker e deejay di Rtl 102.5, Fabrizio Ferrari, accompagnato dai suoi ballerini e da una coreografia d’eccezione pensata per far scatenare l’intero centro storico. Dopo un periodo di stop, il Comune di Forlì, in collaborazione con Ema 70 Eventi & Service, è tornata ad organizzare la festa in piazza. Sul palco per il saluto al nuiovo anno anche il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessora Andrea Cintorino.