Forlì, ecco la biblioteca comunale di Palazzo Romagnoli VIDEO

La biblioteca comunale Saffi di Forlì a Palazzo Romagnoli è realtà. Oggi è stata inaugurata la nuova sede della biblioteca e dal pomeriggio sarà fruibile per gli utenti.

Organizzata negli spazi e nella proposta bibliografica secondo due differenti orientamenti, da una parte quale luogo di lettura, relazioni e relax, dall’altra quale spazio dedicato allo studio e alla riflessione, è stata realizzata anche grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna. “Abbiamo sostenuto il progetto del comune di Forlì nell’allestimento di un servizio bibliotecario sostitutivo per il periodo di chiusura della Saffi a causa dell’avvio dei lavori riguardanti il palazzo del Merenda - spiega l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni - un sostegno che nasce dalla convinzione che i servizi bibliotecari debbano essere svolti con continuità e con qualità per assicurare a tutti i cittadini l’accesso alla conoscenza e alla cultura come diritti fondamentali per una società più equa e consapevole. Per farlo, i piani bibliotecari per l’anno 2022 e per l’anno 2024 hanno stanziato risorse per finanziare l’allestimento a Palazzo Romagnoli di un servizio bibliotecario e per creare una biblioteca digitale personalizzata, allo scopo di compensare la minore disponibilità di materiale documentario e consentire un maggiore numero di prestiti online- aggiunge l’assessora-. E’ una buona notizia che i forlivesi, in particolare i più giovani, possano usufruire di uno spazio di studio adeguato, dove tradizione e innovazione si incontrano e dove i servizi saranno più accessibili e inclusivi”.

Il sindaco Zattini: “Un luogo dove vivere la cultura”

“Uno spazio di contaminazione - spiega il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini - un luogo dove vivere la cultura e i grandi maestri della letteratura classica e contemporanea immersi nei capolavori artistici delle Collezioni civiche forlivesi. Il silenzio delle sale studio che si mescola alla sezione più dinamica riservata alle nostre famiglie e ai più giovani. Con questo spirito nasce la nuova sede della Biblioteca Comunale Aurelio Saffi, un nuovo modo di pensare e fare cultura, per far crescere e stimolare il senso critico, la voglia di stare insieme e l’amore per le belle arti. Grazie alla Regione Emilia-Romagna per il prezioso contributo e a tutti i nostri uffici. Da oggi la città di Forlì ha una nuova meravigliosa biblioteca pubblica.” “Si potranno scoprire nuovi e accoglienti spazi polifunzionali pensati per favorire la lettura - sottolinea il vicesindaco con delega alla Cultura, Vincenzo Bongiorno - la conoscenza, la visione di opere d’arte e rendere il concetto di cultura sempre più fruibile. Spazi in cui i lettori, i volumi e gli artisti della Romagna potranno dialogare tra di loro”.

Uno spazio di incontro per ogni età

Il piano terra della biblioteca è stato pensato come spazio di incontro e socializzazione tra i cittadini e il mondo della lettura e dei libri attraverso l’ampio utilizzo dello scaffale aperto quale invito a consultare liberamente le novità editoriali e le numerose proposte curate dai bibliotecari continuamente aggiornate. A questa finalità è stato progettato un arredo dedicato con poltroncine affiancate da tavolini dove poggiare i libri, distribuite nei vari ambienti per coniugare lettura, benessere e comfort. Un’ampia sala con espositori mirati ospita l’emeroteca per la lettura di quotidiani e periodici. Sempre a piano terra grande attenzione è stata dedicata alle nuove generazioni e alle famiglie: lo spazio Saffi Piccoli è destinato alla fascia d’età 0-3 e a Nati per Leggere (0-6), lo spazio Saffi Ragazzi ai giovani fino ai 14 anni, lo Spazio Young ai giovani-adulti (14-18). L’organizzazione di ambienti per le famiglie e le nuove generazioni risponde all’esigenza degli utenti di godere di letture e servizi su misura. Il tutto per incoraggiare la passione per la lettura, anche attraverso eventi tematici ed attività che favoriscano l’espressione creativa e la socialità tra le varie generazioni. Il primo piano è pensato principalmente per lo studio, anche con testi propri. Si configura come vero e proprio luogo dove studenti e studiosi potranno trovare sempre uno spazio idoneo in cui prepararsi al futuro diventando cittadini attivi, informati e consapevoli. Una sala di medie dimensioni con 10-15 sedute offrirà lo spazio ideale per gli incontri del Gruppo di lettura o per lo studio in piccole aggregazioni (studenti, famiglie, associazioni ecc.). A completare il tutto, una sala per la consultazione di cataloghi d’arte e per ascoltare la musica. Altro spazio di aggregazione al piano primo è il grande salone centrale per conferenze, incontri e esposizioni dedicate al mondo dei libri e alla valorizzazione del patrimonio archivistico della Saffi. In entrambi i piani sono disponibili postazioni per la ricerca nel portale Scoprirete, il catalogo online che consente di accedere al patrimonio bibliografico della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino e quindi anche della Biblioteca Saffi.

I nuovi servizi