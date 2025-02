Forlì, ecco il bar dell’Iti con i ragazzi della coop sociale “Paolo Babini” - Gallery

Non un semplice bar ma un luogo dove sperimentare la relazione e realizzare l’inserimento lavorativo dei ragazzi con fragilità. È tutto questo il bar inaugurato, questa mattina, all’interno dell’Iti Marconi a Forlì. La struttura è, infatti, gestita dalla cooperativa sociale Paolo Babini, realtà con circa quaranta anni di attività alle spalle che mira a rendere quanto più possibile autonomi i ragazzi diversamente abili anche attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro. In questo caso, il valore aggiunto della loro presenza non è limitato all’attività imprenditoriale svolta dietro al bancone, servendo caffè e panini, ma si realizza nella relazione con gli studenti con effetti benefici da ambo le parti. Uno spazio non solo di ristorazione ma anche di ascolto dove anche insegnanti e studenti possono incontrarsi al di fuori dei ruoli in classe.